Tidligere konservativ minister kritiserer partiets tilstand

- Det, at vi har fået en midterregering i Danmark, har ikke fået Det Konservative Folkeparti til at orientere sig mere mod fløjene. Vi har ikke et politisk projekt, hvor vi prøver at distancere os fra indflydelsen og fra det, der foregår på midten af dansk politik, siger hun til Berlingske.

Jakob Axel Nielsen har været transport- og energiminister samt sundhedsminister for Det Konservative Folkeparti i 00’erne.

Han stillede op til Folketinget ved sidste års valg, men han blev ikke valgt ind.

I dag er han direktør i sædbanken Cryos International.