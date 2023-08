Ellemann på møde: CO2-afgift skal lægges i køledisken

Konkret blev Jakob Ellemann-Jensen ifølge DR spurgt, om det ville være bedre at lægge afgift på forbrug i butikkerne frem for at lægge en CO2-afgift på landmændenes produktion.

Til det skulle han ifølge DR have svaret:

- Helt enig. Det er det, vi kalder at lægge afgiften i køledisken. Den kommer jo til at ramme os alle sammen som forbrugere uanset hvad. Og hvis du lægger en CO2-afgift i køledisken, så betyder det, at varer, som er blevet sejlet tværs over Atlanterhavet, ikke pludselig er blevet billigere, når den åbenlyst har en større klimaudledning end den, der er produceret rundt om hjørnet.