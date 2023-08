Regeringen giver 150 millioner til skovrydningsstop i Amazonas

I det kommende finanslovsudspil afsætter regeringen 150 millioner til Amazonfonden, der arbejder for at reducere skovrydningen i den enorme Amazonas-skov i Sydamerika.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge Dan Jørgensen (S), minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, er et stop for skovrydningen i Amazonas en af ”de vigtigste opgaver på planeten”.