Løkke: Overenskomst skal give fri udenlandsk rekruttering

- Der er beløbsgrænser, positivlister - alle mulige regler, man i Siri (Styrelsen for International Rekruttering og Integration, red.) skal bedømme, om folk efterlever, siger Lars Løkke.

- Vi foreslår en overhalingsbane - et forslag, der trumfer det hele. Nemlig, at hvis man er en arbejdsgiver, der har tegnet overenskomst og har en tillidsmandsdækket virksomhed, skal man sådan set bare have mulighed for at trække medarbejdere til på overenskomstmæssig løn.

Det skal ligeledes være et incitament til at få flere virksomheder på overenskomst, lyder det fra Lars Løkke.