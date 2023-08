Løkke presser V og S med åbning for højere dieselafgift

Det er første gang, at et af partierne i SVM-regeringen åbner for en højere dieselafgift. Regeringens klimaminister, Lars Aagaard, er fra Moderaterne.

Netop en dieselafgift har Klimarådet anbefalet som et mere effektivt og billigere redskab for at nå 2025-klimamålene end det højere iblandingskrav, som regeringen har varslet.

- I forhold til at nå målet eller ikke nå målet skal vi kunne godtgøre videnskabeligt, at vi når målet. Det må ikke være en politisk følelse, siger Løkke.

Løkke spørges ind til, om han har afklaret det med de andre partier i regeringen.