Regeringen drypper gaver ud: Her er, hvad vi ved om finanslovsudspillet

4

Oprustning af Udenrigstjeneste

Derudover vil regeringen – efter flere års nedskæringer – igen styrke Danmarks udenrigstjeneste. 2,6 mia. kr. de næste fire år skal således holde liv i danske ambassader, som eller stod til lukning og måske endda bruges til at åbne en håndfuld nye. Udmeldingen kom fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i et interview med Jyllands-Posten.

5

Domstolene skal afvikle sagsbunkerne

Årelange ventetider ved domstolene har fået justitsminister Peter Hummelgaard (S) til at love flere penge til retsområdet. Regeringen vil afsætte 1,8 milliarder til domstolene over fire år, siger ministeren. Knap 1 mia. kr. af det beløb skal sikre, at nuværende bevillinger bliver videreført. Resten er ifølge ministeren »nye penge« til området.

6

Forlænget løft til pædagoguddannelsen

Regeringen vil give en ekstrabevilling på 47,4 millioner kroner til pædagoguddannelsen næste år for at undgå, at uddannelserne skal ud i sparerunder i en tid, hvor der er brug for flere pædagoger. Det har Altinget beskrevet. Den tidligere S-regeringens midlertidige ekstratilsklud til pædagoguddannelsen på samme beløb udløber nemlig i år.

7

Penge til elitesporten

Regeringen vil afsætte 70 mio. kr. til Team Danmark over de næste fire år. Det oplyser kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) til DR Sporten.

Team Danmark kan selv beslutte, hvordan pengene skal bruges, regeringen opfordrer til, at der bliver indført en forældreordning, så atleter kan få børn og gå på barsel uden at miste den økonomiske støtte fra Team Danmark. Derudover er pengene også tiltænkt en styrkelse af dansk parasport på eliteniveau.

Udspil ventes torsdag

Finanslovsforslaget kommer også til at indeholde en iværksætterpakke, penge til at styrke erhvervsuddannelser og en permanentgørelse af en ordning, som gør det muligt for visse ledige at opkvalificere sig på 110 pct. dagpengesats inden for brancher med mangel på arbejdskraft.

Der kan sagtens komme flere dryp om indholdet de kommende dage. Det samlede udspil ventes at blive fremlagt torsdag - og under alle omstændigheder inden ugen er omme. Grundloven kræver nemlig, at udspillet kommer inden udgangen af august.

Derefter forhandles der med de andre interesserede partier, inden den endelige aftale som regel lander i november eller december.