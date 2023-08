Lektor uenig med minister: Legalisering af cannabis kan stoppe uro

En 30-årig mand mistede livet efter at være blevet ramt af ”adskillige skud”.

En 18-årig mand, som blev varetægtsfængslet i sagen, nægter sig skyldig.

Den unge mand menes ikke at være en af de to maskerede mænd, der affyrede skud. I stedet skal den 18-årige have været med til at planlægge drabet og de to mænds efterfølgende flugt, fremgår det af sigtelsen.

Det betyder, at politiet fortsat leder efter de to medgerningsmænd.

Ifølge TV 2 og B.T. var offeret prøvemedlem i Hells Angels.

I kølvandet på skyderiet har National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) udarbejdet et såkaldt konfliktnotat.

Her fremgår det, at der verserer en voldelig konflikt mellem rockergruppen Hells Angels og den forbudte bande Loyal To Familia (LTF).