DF’er var i ugelangt limbo om folketingsmandat

I nordjyske Mariagerfjord Kommune sad Pia Adelsteen i byrådet i én valgperiode fra 2018. Hun genopstillede ikke ved kommunalvalget i 2021 og ”smækkede døren i til byrådspolitik”.

»Jeg gider ikke sidde i et byråd, hvor vi i DF-byrådsgruppen er så splittede, at vi overhovedet ikke kan blive enige om hverken buh eller bæh. Man behøver bare at se i byrådsreferaterne, hvor det er tydeligt, at vi stemmer i øst og vest,« sagde hun dengang til Randers Amtsavis.

Privat driver Pia Adelsteen en restaurant i Mariager med sin mand, Kim Christiansen.

Han er ligeledes tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Kim Christiansen sad i Folketinget fra 2005 til 2019, hvor han ikke opnåede genvalg.