Anden gang er lykkens gang for central minister

Men Løhde er ikke ligefrem typen, der sætter sig i et hjørne og slapper af. Hun er kendt for sin store energi i politik og privat, hvor hun elsker fest og farver.

Men selv om hun er god til at slå sig løs, er hun kendt for sin store arbejdsiver og evne til at sætte sig ind i ting og nå kompromisser. Hun er kendt som en utålmodig og hård chef, der har store forventninger til sig selv og sine embedsfolk. Men det mener hun hører med, når man betjener en minister.

En pragmatisk politiker

Hun har historisk ikke haft det bedste forhold til statsminister Mette Frederiksen (S), som hun gentagne gange har tordnet imod og kaldt ”magtfuldkommen”.