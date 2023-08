Der ydes allerede i dag et tilskud til 33 færgeruter i 21 kommuner med henblik på nedsættelse af færgetakster på i alt 99,3 millioner kroner årligt.

Tilskudsniveauet er fastsat, så kommunerne kan sænke tilskuddet i 46 uger, svarende til at højsæsonen for turister er fratrukket.

Hensigten med forslaget i finansloven er, at landevejsprincippet skal gælde hele året, så prisen for at rejse med færge ligestilles med prisen for at rejse på vejene.

De 100 millioner kroner årligt i fire år til befordringsfradraget skal målrettes yderkommunerne, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Vi vil ikke ligestille det at bo på landet med at bo i byen, for der er mange forskelle, og det skal der være. Men det handler om at gøre det muligt og økonomisk attraktivt at bo i alle dele af Danmark, siger han.