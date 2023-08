DF er klar til at lave skattelettelser med regeringen

- Det er ikke hjerteblod for os at sænke topskatten, men det er på ingen måde noget, vi er bange for. Jeg har intet problem med at unde mine politiske kolleger succes, hvis jeg også selv får succes, siger Messerschmidt.

Han håber, at meldingen når frem til ledelsen i Venstre, som efter folketingsvalget sidste år lavede en kovending af de helt store og nu indgår i regeringen med Socialdemokratiet - og Moderaterne - trods soleklare meldinger om, at Venstre aldrig ville gøre Mette Frederiksen (S) til statsminister.