Så kom regeringens lovforslag om forbud mod koranafbrændinger endelig!

Regeringspartierne forsøger at sætte et punktum i den snart månedlange debat om, hvad der egentlig skal være tilladt at gøre med en koran eller en bibel i fremtiden. Men spørgsmålet er, om lovforslaget giver alle svarene, eller om det blot åbner 117 nye?