Ny EL-leder tordner mod S og højrefløjen

Et andet fokus for Enhedslisten med Pelle Dragsted i spidsen er, at ”venstrefløjen skal genvinde frihedskampen”.

- Virkeligheden er, at vores velfærdssamfund er en frihedsmaskine, som sikrer almindelige mennesker muligheder og frihed som få andre steder i verden, og vi kommer til at udfordre højrefløjen og ikke mindst Liberal Alliance benhårdt i denne her frihedskamp, siger han.

I forbindelse med sommergruppemødet har Enhedslisten torsdag morgen præsenteret et nyt udspil.

Partiet vil indføre en ekstra skat på en del af elselskabernes overskud fra 2022. Konkret skal den del af elselskabernes overskud fra 2022, der overstiger 20 procent af det normale overskud, pålægges en særskat på 33 procent, foreslår partiet.