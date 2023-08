Fra onsdag vender grænseindsatsen ved de dansk-tyske grænseovergange derfor tilbage til det niveau, den havde frem til den 3. august. Det betyder formentlig, at det er slut med de køer ved grænseovergangene, som man har kunnet opleve, mens politiet har taget ekstra mange bilister og rejsende ud til tjek.

Samtidig betyder ophævelsen, at grænsekontrollen mod Sverige og Norge ophører, oplyser politiet. Dette gælder både for Øresundsbroen og for diverse færgeovergange og lufthavne.

Politiet er dog parate til at genindføre kontrollen, hvis situationen kræver det, siger chefpolitiinspektør i Rigspolitiet Peter Ekebjærg i en pressemeddelelse:

»Politiet og PET holder fortsat et vågent øje med den aktuelle sikkerhedssituation, og hvis situationen tilsiger det, er vi klar til at iværksætte initiativer med henblik på at beskytte landets sikkerhed.«