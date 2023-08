Soldater er glade for ministerskifte: »Det er et godt valg, at han nu tager over«

Da Ellemann vendte tilbage i stolen i starten af august var det planen, at han skulle følge forsvarsforliget til dørs med de kommende forhandlinger. Det endte dog i stedet med endnu en udskiftning i rækken. Troels Lund Poulsens tiltrædelse markerer det femte skifte af forsvarsministerposten siden begyndelsen af 2022.

Tom Block, der er forbundsformand for HKKF, soldaternes fagforening, frygter, at de hyppige udskiftninger har været med til at trække vigtige beslutninger på forsvarsområdet i langdrag.

»Kontinuitet er vigtigt, og det er selvfølgelig ikke godt at have så mange forskellige ministre på kort tid,« siger han.

Alligevel er hans indstilling positiv.

»Vi har haft en konstruktiv dialog med Troels Lund Poulsen. Han har lyttet til os, og jeg er positiv over for, at han tager det med til forhandlingerne i efteråret,« siger han og understreger:

»Vi er nødt til at gøre noget i forhold til rekruttering og fastholdelse af personel i Forsvaret. Og Troels Lund Poulsen virker til at have forstået alvoren i det.«

På et pressemøde tirsdag i Forsvarsministeriet, hvor Jakob Ellemann-Jensen meddelte sin fratrædelse som forsvarsminister og overdrog stolen til Troels Lund Poulsen, lød det bl.a. fra Ellemann:



»Jeg valgte den her ministerpost med hjertet. Jeg tror, at I alle sammen ved, at jeg elsker Forsvaret.,« sagde han og kom derefter til en erkendelse:

»Jeg ville behandle både Venstre, regeringssamarbejdet og forsvaret stedmoderligt, hvis jeg insisterer på at fastholde alle tre hatte.«