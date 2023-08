Lidegaard vil se højere ambitioner før regeringsdeltagelse

- Det vil være vores håb og intention at gøre det - men i den rækkefølge, siger han.

Da der blev forhandlet om ny regering i december, var De Radikale med helt til det sidste. De forlod forhandlingerne 13. december. 14. december blev den nye SVM-regering præsenteret.

Dengang var årsagen utilfredshed med politikken på børne- og unge samt klimaområdet.

Selv om De Radikale, der i mandagens Voxmeter lå på 3,3 procent, står uden for regeringen, og partiet er meget utilfreds med regeringen på blandt andet klimaområdet, fastholder Martin Lidegaard dog, at R vil søge at ”bygge bro”.

- Vi er klar til at forhandle alt.

- Vi er ikke sat i verden for at genere nogen. Vi er sat i verden for at bygge broer og især at bygge broer til vores fælles fremtid.