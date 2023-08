- Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for og stolt over. Men også lidt nervøs over at skulle følge efter det fantastiske arbejde, som Johanne, Pernille og ikke mindst Mai har gjort, siger Dragsted med henvisning til sine forgængere.

Siden 2009 har Enhedslisten haft en politisk ordfører. Og det har indtil nu altid været en kvinde. Først var det Johanne Schmidt-Nielsen fra 2009 til 2016, dernæst var det Pernille Skipper fra 2016 til 2021, hvor Mai Villadsen tog over.

Enhedslisten har hverken en formand eller politiske leder, og derfor er det partiets politiske ordfører, som eksempelvis er med ved partilederdebatter.