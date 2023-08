»Det kan næsten ikke udlægges som andet end et alvorligt svaghedstegn for den tilbagevendte Jakob Ellemann, at han nu må give fortabt i det ministerium, som ellers blev betegnet som hans drømmeministerium ved regeringsdannelsen sidste år.«

Sådan lyder den klare analyse fra Niels Th. Dahl, Jyllands-Postens politiske analytiker, kort efter at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og partikollegaen Troels Lund Poulsen på et pressemøde tirsdag morgen kunne præsentere, at de to bytter ministerium.