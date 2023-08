20/08/2023 KL. 15:16

For abonnenter

Hvilken betydning har F-16 fly for krigen i Ukraine?

Forsvarsministeriet har i en pressemeddelelse meldt ud, at Danmark sammen med Holland vil donere F-16-fly til Ukraine. Leveringen af F-16-fly til Ukraine kan have stor betydning for krigens udvikling, vurderer en ekspert.