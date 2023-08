Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) afviser at have undskyldt for koranafbrændingerne over for Algeriets udenrigsminister.

- Jeg har ikke undskyldt det, siger han til TV 2.

Det står i modsætning til en udmelding, Algeriets udenrigsministerium kom med den 14. august, hvor det nævnes, at Lars Løkke Rasmussen i en telefonsamtale havde undskyldt for koranafbrændingerne.