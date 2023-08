Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har landet et nyt arbejdsprogram med den kinesiske udenrigsminister.

Det er ikke første gang, at Løkke tager turen til Beijing for at drøfte nye samarbejdsmuligheder med Kina. Som statsminister tog han til den kinesiske hovedstad i 2017 for at underskrive et arbejdsprogram med Kina gældende til 2020. Det endte i en 47 siders lang aftale, der involverede mere end 80 danske og kinesiske myndigheder.