Venstre tager ingen særlige hensyn til Ellemann efter comeback

- Jeg står altid til rådighed for pressen, og I ringer 24/7. Jeg kan ikke stå mere til rådighed end 24 timer i døgnet. Jeg oplever en formand, der er tilbage, og som selv har givet udtryk for, at han har fundet nogle arbejdsprocesser, som han kan finde ud af at være i. Han har ikke brug for, at vi tager et hensyn til ham.

- Venstres formand har udtrykt det meget præcist. Han har ikke lyst til at være ham, der var syg. Han har lyst til at være formand for Venstre, vicestatsminister og forsvarsminister.

- Nu har jeg brugt en del tid med ham, siden han er kommet tilbage, og det ser godt og lovende ud. Jeg er fuld af optimisme for, at det nok skal gå godt, siger Dahlin.