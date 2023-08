Ellemann ser intet blåt alternativ til den brede regering

Han siger desuden til Berlingske, at hans parti i 2019 prøvede på at holde de blå partier sammen, men at han følte, at de andre partier prøvede på at få blokken til at gå i opløsning.

- Jeg synes, at mine blå venner skulle overveje at komme med i stedet for at låse sig fast til noget, der hører fortiden til.

Han afviser dog ikke over for Berlingske at, at der engang igen kan dannes en blå regering. Men det handler ikke om farver, siger Ellemann.

Interviewet kommer, inden Venstre fredag holder pressemøde ved deres sommergruppemøde i Nordjylland og dermed sparker en ny politisk sæson i gang.