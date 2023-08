Moderaternes folketingsmedlem Jon Stephensen meddelte torsdag, at han forlader sit parti og fortsætter som løsgænger i Folketinget.

Det sker oven på en lang række skandalesager i foråret, hvor Jon Stephensen bl.a. er blevet beskyldt for både at forfalske en underskrift og presse unge ansatte på sit teater til at arbejde under sygdom.

Stephensens exit