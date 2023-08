Syv politikere er fortid i deres partier i Folketinget siden valget

Han er afløst af suppleant Mohammad Rona.

* Mikkel Bjørn.

24. januar 2023 skriver Mikkel Bjørn i et Facebook-opslag, at han forlader Nye Borgerlige og melder sig ind i Dansk Folkeparti.

Nye Borgerlige står over for at skulle skifte formand på det tidspunkt, efter at Pernille Vermund har valgt at overlade formandsposten til en anden.

Og det er udsigten til, at folketingsmedlem Lars Boje Mathiesen (NB) bliver ny formand, der har fået Mikkel Bjørn til at melde sig ud, skriver han i opslaget.

I baglandet og hos politiske kommentatorer er Mikkel Bjørn i ugerne forinden blevet nævnt som et muligt formandsemne, men få timer før fristen for at melde sig som kandidat udløber, forlader han partiet.

7. februar 2023 vælges Lars Boje Mathiesen som ny partiformand uden modkandidater.

* Lars Boje Mathiesen.

Sent om aftenen 9. marts skriver Nye Borgerliges hovedbestyrelse i en mail til medlemmerne, at Lars Boje Mathiesen er færdig som formand i Nye Borgerlige, og at han ekskluderes fra partiet og folketingsgruppen.

Ifølge hovedbestyrelsen skyldes det, at Boje har henvendt sig med et krav om at få overført 350.000 kroner fra en intern underkonto i partiet til sin egen private konto til en brandingkampagne.

I mailen lyder det, at Lars Boje Mathiesen har truet med at trække sig som formand, hvis pengene ikke stod på hans konto om morgenen fredag 10. marts.

Lars Boje Mathiesen fortsætter som løsgænger i Folketinget. Men 12. april 2023 lufter han på Facebook tanker om at stifte et nyt parti eller at melde sig ind i et andet parti.

* Sofie Carsten Nielsen.

17. april meddeler erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI), at den tidligere radikale leder Sofie Carsten Nielsen skal være EU Bio Project Director i DI per 1. maj.

I Folketinget afløses hun af sin førstesuppleant, tidligere folketingsmedlem Stinus Lindgreen.

* Jon Stephensen

17. august skriver Jon Stephensen, at han har besluttet at melde sig ud af Moderaterne og i stedet fortsætte som løsgænger.

To dage tidligere besluttede Moderaternes folketingsgruppe ifølge gruppeformand Henrik Frandsen, at Jon Stephensen ikke kunne fortsætte i gruppen efter sin orlov.

Jon Stephensen gik på orlov i april efter en sag, hvor han havde sendt en række upassende beskeder til en kvindelig partifælle på 19 år.