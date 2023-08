Jon Stephensen melder sig ud af Moderaterne

- Tak for at have været med fra partiets spæde start og til nu, skriver han i en mail og tilføjer, at han ikke har yderligere kommentarer.

Den tidligere teaterchef, der var kulturordfører for Moderaterne, gik på orlov i april efter en sag, hvor han havde sendt en række beskeder til en kvindelig partifælle på 19 år.

Stephensen skrev blandt andet, at hun var ”smuk med den lækreste krop”.

Der har desuden været anklager fra tidligere kolleger og ansatte om, at Jon Stephensen skulle have opført sig grænseoverskridende, ligesom han er beskyldt for dokumentfalsk.