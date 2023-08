- Dette har jeg meddelt såvel leder af Moderaterne Lars Løkke Rasmussen, gruppeformand Henrik Frandsen samt partisekretær Kirsten Munch.

- Tak for at have været med fra partiets spæde start og til nu, skriver han i en mail og tilføjer, at han ikke har yderligere kommentarer.

Moderaterne har i længere tid holdt en dør åben for, at Jon Stephensen kunne vende tilbage. Faktisk har gruppeformand Henrik Frandsen (M) tidligere udtalt, at Stephensen måske kunne få sit kulturordførerskab tilbage.

Men døren blev lukket i tirsdags.