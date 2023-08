Regeringen vil afsætte 200 millioner om året til landdistrikterne

SVM-regeringen vil som en del af finansloven afsætte 200 millioner kroner hvert år, der skal målrettes folk på landet.

Det siger økonomiminister Troels Lund Poulsen (V) i et interview med Avisen Danmark.

Ministeren præsenterer tiltaget op til Venstres gruppemøde, der starter torsdag i Himmerland.

- Vi kan aldrig nogensinde gøre det lige så attraktivt at bo på landet som at bo i en by. Der vil altid være nogle områder, hvor det er mere besværligt at bo på landet. Sådan vil det være. Men man behøver ikke at gøre det unødvendigt besværligt, sådan at man nærmest gør det til en forhindringsbane, siger Troels Lund Poulsen til Avisen Danmark.