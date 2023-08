16/08/2023 KL. 18:30

Mette Frederiksen har selv skåret ned på kødet. Her er hendes besked til danskerne

Der er brug for at speede op efter en sommer, hvor kloden kogte, mener Mette Frederiksen, som er begyndt at spise mindre kød for klimaets skyld. Vil hun også anbefale danskere at ændre spisevaner?