Minister: Kunstig intelligens skal løse personalemangel på hospitaler

Supercomputeren rummer anonymiserede sundhedsdata fra 76.000 danske patienter, der de sidste ti år er blevet opereret for tyk- eller endetarmskræft.

Den data kombineres med oplysninger fra de nye patienter. Det kan være alder, køn, almen sundhedstilstand, eller andre sygdomme eller risikofaktorer.

Computeren kommer ud fra de oplysninger med behandlingsforslag og hejser advarselsflag, hvis der er forhold, der skal tages ekstra højde for.

Sundhedsområdet i Danmark har de seneste år været presset af mangel på personale. Og meget tyder på, at den mangel vil tage til.

I 2030 vil der være behov for 40.000 flere sundhedspersoner, mens der i 2045 vil være brug for 100.000 flere. Det forudsætter, at der skal løses de samme opgaver som i dag.