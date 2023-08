- Regeringen har nu sagt, at der er penge nok. Men lad os da så bruge dem på velfærden, siger hun.

SF er ikke mindst utilfreds med, at Socialdemokratiet - som allerede varslet af Mette Frederiksen ved valgudskrivelsen - har forladt den røde blok for at danne en bred midterregering.

SF gik efter folketingsvalget i november sidste år dermed fra at være støtteparti for S-regeringen til at være i opposition til den SVM-regering, som blev dannet i december.