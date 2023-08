Statsrevisorerne kritiserer regelbrud hos Sundhedsministeriet

Her konstaterer Statsrevisorerne, at statsregnskabet viser en positiv konklusion for 22 af 23 ministerier.

Erhvervsministeriet får dog kritik, og det betyder, at Statsrevisorerne bliver nødt til at tage forbehold for dele af statsregnskabet for sjette år i træk.

- Vi har en konklusion med forbehold for Erhvervsministeriets del af statsregnskabet. Ministeriet har en hensættelse på fem milliarder kroner, der ikke forventes at blive behov for.

- Fejlen er væsentlig og medfører, at ministeriets og statens resultat er fem milliarder kroner bedre end oplyst i regnskabet, skriver Statsrevisorerne.