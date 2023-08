- Det er ikke i dansk interesse at bevæge os fra den ene grøft til anden. Hvis vi for 15 år siden tenderede til at være lidt for åbne, skal lektien ikke være, at vi nu bliver for lukkede, siger han.

Lars Løkke Rasmussen har tre formål med turen.

Han vil underskrive et nyt grønt arbejdsprogram mellem Kina og Danmark, der er en indsnævret version af vores tidligere partnerskab.

Han vil ”åbne døre” for dansk erhvervsliv.

Og så vil han tage en ”forhåbentlig ærlig snak” med den kinesiske regering om menneskerettigheder og krigen i Ukraine.