Minister vil have færre mål og mere fordybelse i folkeskolen

- Det der er jo ren pølsefabrik. Når jeg læser de her læreplaner, tænker jeg: Det er ikke noget, der understøtter god undervisning, siger han til Politiken.

Der skal være færre ting, som eleverne skal nå, mener ministeren. Og så skal undervisningen give plads til mere praktik, end tilfældet er i dag.

Det kan være at tage ud i naturen i naturfagene i stedet for kun at løse opgaver i klasselokalet. Eller at tage i teatret i danskundervisningen.

Mattias Tesfaye forsikrer, at eleverne ikke skal være længere tid i skole end i dag. Hvis der skal være tid til fordybelse og til mere praktisk undervisning, må der være andre ting, der bliver valgt fra.

Der skal være centrale mål for undervisningen i de enkelte fag, understreger han. For eksempel at eleverne får bestemte færdigheder inden for matematik og præsenteres for bestemte matematiske begreber.