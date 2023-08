Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) erkender og undskylder fire konkrete fejl i Elbit-sagen:

Mangelfuld markedsundersøgelse

At Folketinget fik bibragt et forkert indtryk af, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) havde kontaktet alle relevante våbenleverandører, selvom det ikke var tilfældet. Særligt kritisabelt var det, at det franske firma Nexter ikke blev kontaktet om et konkret tilbud.

Tav om forlig med Elbit

At Folketinget ikke blev orienteret om, at FMI og Elbit indgik et forlig i et gammelt sagsanlæg fra 2020 i begyndelsen af januar – kort tid før artillerikontrakten blev indgået. FMI hævder, at forliget ikke har nogen sammenhæng med den efterfølgende kontrakt, men hverken Forsvarsministeriet eller Ellemann blev orienteret om forliget. Det burde være sket.

Forsinket demo-kanon

På et forligskredsmøde den 25. januar blev der givet et »forkert indtryk« til forligspartierne om, at Elbit ville stille et demonstrationseksemplar af det nye artillerisystem til rådighed for Forsvaret i foråret. Grundet misforståelser om leveringssted og -tidspunkt ankom eksemplaret dog først til Danmark fredag i sidste uge.

For kort tidsfrist

At Folketingets Finansudvalg fik en alt for kort frist til at godkende milliardindkøbet. De dokumenter, som udvalget fik, gav indtryk af, at tilbuddet ville udløbe ved udgangen af januar. Selvom det var korrekt, at der var behov for en hurtig politisk beslutning, hvis artillerisystemet skulle kunne leveres inden for et år, så var det forkert, at tilbuddet fra Elbit udløb ved udgangen af måneden. Det udløb først ved udgangen af juni.