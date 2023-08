»Det er virksomheder, som skal have det godt og have mulighed for at blive overdraget til næste generation på bedste vis,« siger hun på et pressemøde i forbindelse med Danmarksdemokraternes sommergruppemøde i Rebild.

Bo- og arveafgiften, som den officielt hedder, rammer, når et firma overdrages til den næste generation i familien.

SVM-regeringen vil bruge en halv milliard kroner på at sænke afgiften til 10 procent, men Danmarksdemokraterne vil altså endnu længere ned.

En gammel kending