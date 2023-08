Danmarksdemokraterne skal have en skørhedsfaktor på nul

Nu har hun gjort det til en afgørende opgave at sikre, at Danmarksdemokraterne er et ”harmonisk” og nogenlunde ensrettet parti.

Partiet skal derfor have en stringent linje, og arbejdet som partileder kan have givet hende et mere ”kedeligt” udtryk.

- Det kan jo også afføde, at det så kan virke en lille bitte smule kedeligt. Men det er sådan set helt bevidst. For mig er det vigtigt, at man ved præcis, hvor man har os.

I sin skabelse af Danmarksdemokraterne har hun været meget bevidst om, at nye partier kan ”ende i noget af et cirkus”.