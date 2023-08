Forsvarsministeriet blev advaret om forhastet våbenindkøb

Den blev sendt til Forsvarsministeriet tre dage før, at beslutningen om våbenindkøbet blev godkendt til en pris på 1,7 milliarder kroner.

Forsvarsministeriet reagerede dog ikke på advarslen, og det ærgrer Mogens R. Mogensen, som er Hanwhas danske repræsentant.

Våbenfirmaet forsøgte tre gange at sætte et møde op, så de kunne komme med et officielt tilbud til Danmark, men det lykkedes ikke.

- Vi sidder måbende tilbage. Jeg må indrømme, jeg bliver lidt vred. Vi føler, vi er blevet holdt for nar og brugt til at legitimere, at man har indhentet flere tilbud, selv om man ikke har, siger Mogens R. Mogensen til DR.