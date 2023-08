Ny bandepakke vil begrænse bandemedlemmers kommunikation

Hummelgaard siger til avisen, at politiet og banderne er i et kapløb, og at der derfor er behov for at bygge ovenpå de allerede eksisterende tiltag.

- Det ser vi både i anvendelsen af teknologiske virkemidler, men også hele tiden nye kriminalitetsområder, som de kriminelle bevæger sig ind på.

- Derfor er der hele tiden et politisk behov for, at politikerne giver politiet nye og forbedrede muligheder og værktøjer for at gøre livet så surt som mulige for de bandekriminelle, siger ministeren.

Regeringen lægger også op til at gøre det nuværende opholdsforbud strengere.