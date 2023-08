Ordførere kræver klare svar fra Ellemann på krisemøde

- Jeg forventer også, at jeg får svar på, om Ellemann har tillid til sit eget system, der er bag ham, når han selv siger, at han faktisk kun har videreformidlet oplysninger, siger Carsten Bach.

SF mener, at de kan have fået forkerte oplysninger fra ministeren forud for, at partiet var med til at godkende våbenkøbet.

Partiet var kritisk indstillet over for at vælge en israelsk producent.

- Når vi køber våben til Forsvaret, vil vi gerne, at det kommer fra nogle ordentlige producenter, og nogle lande, vi synes behandler deres befolkning ordentligt, siger Anne Valentina Berthelsen.

- Vi bryder os egentlig ikke om det israelske regime, og hvis vi kunne vælge andet, ville vi gerne undgå at vælge noget israelsk.