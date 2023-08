Ellemann vil orientere Folketinget om våbensag tirsdag

Tirsdag vil den tilbagevendte forsvarsminister og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen orientere Folketinget om redegørelsen for den såkaldte Elbit-sag, der drejer sig om våbenindkøb.

Det oplyser Forsvarsministeriet på sin hjemmeside.

Efter at Jakob Ellemann-Jensen har orienteret forsvars- og finansordførerne om redegørelsen klokken 13.30, vil han holde et doorstep for pressen.