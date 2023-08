S-ordfører tager ansvaret for skæv debat om ældrepleje

- Jeg påtager mig en del af ansvaret for, at vi har fået en debat, der handler for meget om løsninger og for lidt om de udfordringer, vi står med.

Spørgsmål: Det er kernen af socialdemokratisk politik, vi taler om her. Kunne du ikke have forestillet dig, at et forslag om en slags øget brugerbetaling af velfærden ville skabe en intens debat?

- Jeg synes, det er vigtigt at påpege, at det ikke er brugerbetaling, men i højere grad en opsparingsmodel, der skulle være kollektiv. Men det er klart, at det er svære spørgsmål, og det er klart, at jeg har et ansvar for, at debatten i for høj grad har handlet om løsninger. Det ærgrer mig.

Spørgsmål: Har du fået en henstilling fra partiets ledelse?

- Det, vi diskuterer internt, holder vi internt. Jeg mener, det er et sundhedstegn, at vi kan have en debat om noget, der er hjerteblod for alle socialdemokrater.