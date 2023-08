Den øgede svenske grænsekontrol blev annonceret af Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, på et pressemøde tirsdag.

»Som alle ved, har vi en kompliceret sikkerhedssituation både i og omkring Sverige. Personer med meget svag forbindelse til Sverige skal ikke kunne komme hertil for at begå forbrydelser,« sagde den svenske statsminister.

Årsagen lød, at den svenske sikkerhedstjeneste, Säpo, i sidste uge meddelte, at sikkerhedssituationen var forværret i landet på grund af koranafbrændinger. Sverige er gået fra at være et ”legitimt” mål til et ”prioriteret” mål for islamiske ekstremister, vurderer Säpo.

På samme pressemøde forklarede Sveriges justitsminister, Gunnar Strömmer, at den øgede grænsekontrol giver svensk grænsepoliti »bedre forudsætninger for at identificere indrejsende, som kan true landets sikkerhed«.

Det betyder blandt andet, at grænsepatruljerne får mulighed for at foretage kropsvisitation, visitation af køretøjer og id-dokumenter.

Herhjemme vurderer Politiets Efterretningstjeneste (PET), at den seneste tids koranafbrændinger har skærpet terrortruslen mod Danmark og medført en betydelig negativ opmærksomhed fra blandt andre militante islamister, som har betydning for udviklingen i trusselsbilledet«. Det oplyste PET mandag overfor Ritzau.

Trusselsniveauet fastholdes dog på ”alvorlig”, hvilket er niveau fire ud af fem.

Tirsdag tilføjede PET, at der sker »helt konkret angrebsplanlægning« rundt omkring i verden:

»Vi har også set trusler mod enkeltpersoner i Danmark den seneste tid,« sagde Michael Hamann, chef for PET’s Center for Terroranalyse, til TV 2.