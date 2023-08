Flere ordførere sagde, at de ikke ville have godkendt artilleriindkøbet fra Elbit, hvis de havde vidst, at der ikke var blevet indhentet tilbud fra andre leverandører.

Den franske våbenproducent Nexter har afvist at skulle have modtaget en henvendelse fra Danmark om at få et tilbud på hurtig levering af artilleri. Det skrev Altinget i juni.

Kammeradvokaten undersøger forholdene ved våbenindkøbet og kom med første udkast til undersøgelsen mandag. Redegørelsen har været sat i værk af Troels Lund Poulsen (V), som har ageret fungerende forsvarsminister, mens Ellemann har været sygemeldt.

I en pressemeddelelse mandag lød det, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er blevet bedt om at stoppe en praksis, som er i strid med udbudsretten.