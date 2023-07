Jakob Ellemann-Jensen omtaler også nogle af de vigtigste opgaver, der ligger på hans bord, når han vender tilbage, som Jyllands-Posten har lavet en opgørelse over her. Bl.a. arbejdet med at få overbevist skeptiske stemmer i Venstres bagland, som endnu ikke mener at have fået en troværdig forklaring på, hvorfor det var en god idé for Venstre at gå i regering med de tidligere ærkerivaler i Socialdemokratiet.

»Da jeg blev syg, var Venstre et kritisk sted. Vi var lige gået i regering. Oven i købet med arvefjenderne fra Socialdemokratiet. Og nu skulle vi til at omsætte et godt regeringsgrundlag til konkrete resultater. Jeg ved godt, der er mange, som stadig er skeptiske overfor min beslutning om at gå i regering. Var det nu det rigtige for Venstre? Selv er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det var det rigtige for både Danmark og Venstre,« skriver han og tilføjer:

»Og ærlig talt, så var udsigterne i blå blok noget tågede, fordi trangen til at konkurrere med hinanden var blevet større end viljen til at arbejde sammen. Som det største blå parti var Venstres profil blevet mere og mere udvisket, fordi vi i tre år konstant arbejdede for at kitte de blå partier sammen. Gennem mange år var Venstre endt med at blive summen af, hvad de blå kunne enes om, og det var ikke meget. Det skal vi rette op på. Og det, tror jeg, vi har gode muligheder for.«

Med Ellemanns tilbagevenden overtager Troels Lund Poulsen igen sin post som økonomiminister, hvor V-næstformanden Stephanie Lose har ageret vikar. Hun forlader dermed Christiansborg og vender hjem til jobbet som formand for Region Syddanmark.