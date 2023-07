Lars Løkke indkalder ordførere til møde om koranafbrændinger

Lars Løkke har tidligere kaldt det for en ”skændig handling” at brænde koraner.

Tyrkiets udenrigsminister, Hakan Fidan, sagde lørdag i et telefonopkald med Lars Løkke, at Danmark øjeblikkeligt bør handle for at forhindre flere koranafbrændinger.

Ifølge Reuters fordømmer Hakan Fidan de ”fortsatte, afskyelige angreb på Koranen”.

Under telefonsamtalen fortalte han Lars Løkke Rasmussen, at det er uacceptabelt at tillade den slags handlinger under dække af ytringsfrihed.

Udenrigsministeriet har bekræftet, at samtalen fandt sted, men ønsker ikke at forholde sig til, hvorvidt Tyrkiet har bedt Danmark om at reagere.

Koranafbrændinger har i løbet af den seneste tid fundet sted ved både Egyptens, Tyrkiets og Iraks ambassader i København.