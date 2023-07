Saudi-Arabien beder Danmark forklare koranafbrændinger

Disse afbrændinger har udløst stor vrede i den muslimske verden.

Utilfredsheden kulminerede i sidste uge, da Sveriges ambassade i Iraks hovedstad, Bagdad, blev stormet, og der blev sat ild til bygningen.

Senere forsøgte demonstranter igen at trænge ind i Bagdads ambassadeområde. Her skal Danmarks ambassade have været et mål.

Den seneste tids demonstrationer i Danmark og Sverige, hvor islams hellige bog er blevet brændt af, har vakt opsigt og vrede i flere andre lande med en overvejende muslimsk befolkning.

Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), har tidligere kaldt det for en ”skændig handling at krænke andres religion”.

- Det gælder både afbrænding af koraner og andre religiøse symboler. Det har intet andet formål end at provokere og skabe splittelse, har han udtalt.