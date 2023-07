Regeringen vil give bidrag til at bekæmpe skovrydning i Amazonas

Efter et møde mellem de to tirsdag skrev Luiz Inacio Lula da Silva på det sociale medie Twitter, at han havde talt med Mette Frederiksen ”om miljøet og om vigtigheden af at bekæmpe uligheder”.

Og at Mette Frederiksen på mødet fortalte om Danmarks ”hensigt” om at godkende et bidrag til Amazonas-fonden.

Samtidig skrev Luiz Inacio Lula da Silva, at han inviterede den danske statsminister til ”snart” at besøge Brasilien.

Det er uklart, om Mette Frederiksen takkede ja til besøget, og hvornår det i så fald bliver.

Mette Frederiksen lavede også et opslag på Twitter efter mødet med den brasilianske præsident.

Her skrev hun, at Brasilien er en tæt partner for Danmark.