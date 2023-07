Minister vil hjælpe unge til at tage over for aldrende landmænd

I juni besluttede ministeren og et politisk flertal at lempe på kravene til at opnå etableringsstøtte.

Det betyder, at praksiserfaring - og ikke udelukkende uddannelse - fremover kan benyttes, når unge skal søge om etableringsstøtte.

Forudsætningen er dog, at det godkendes af EU.

Desuden besluttede ministeren i maj at sikre finansieringen til, at alle ansøgninger til støtteordningen for unge landbrugere og gartnere kunne imødekommes.

Der har været ekstraordinær stor interesse i målgruppen for at kunne opnå støtte til etablering i 2023.

Der blev således søgt om støtte for cirka 340 millioner kroner - det er 147 millioner kroner over den afsatte ramme.

For at imødekomme den større søgning er det derfor besluttet, at der fremrykkes midler fra ansøgningsrunden i 2027.