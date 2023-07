Esbjergs politikere må ikke længere tage imod gratis billetter

- Jeg tror, at det har overrasket alle, at ordninger a la det her ikke er lovligt. Det er jo ikke noget, nogen har gjort for at give særlige goder.

- Jeg tror helt generelt, at tilbuddet er blevet givet for at give byrådsmedlemmer mulighed for at se de aktiviteter, der ydes kommunalt bidrag til, siger han.

Kortet, som kommunalpolitikerne har kunnet få, har givet adgang til Svømmestadion Danmark samt gratis billetter til kampe i regi af Esbjerg FB, Team Esbjerg, Ribe Esbjerg HH og Esbjerg Energy.

Det vil ifølge DR sige, at de har fået adgang til samtlige kampe spillet i Esbjerg af klubbens førstehold inden for fodbold, håndbold og ishockey.

Ifølge Sport og Event Park er der trukket i alt 18 billetter fra politikere og topembedsmænds facilitetskort til Svømmestadion Danmark over to år.